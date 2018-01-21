Нестандартный сын Елены Яковлевой устроился на работу

Нестандартная внешность и поступки Дениса Шальных, сына Елены Яковлевой, долгое время были поводом для пересуд. После того, как парень женился (в июле прошлого года он сыграл свадьбу с Викторией Мельниковой) и бросил учебу в Великобритании, многие недоумевали: как 27-летний мужчина будет содержать семью. Попытки найти работу не увенчивались успехом из-за многочисленных татуировок, и фанаты актрисы опасались, что парень так и останется сидеть на шее у известной мамы. В одном из недавних интервью Елена рассказала, что Денис нашел работу: молодой мужчина будет воспитывать детей.

«Сын устроился в "Школу Росатома" на должность воспитателя. Испытательный срок проходил в лагере в Пензенской области. Одно из главных требований было — знание английского языка, как-никак придется общаться с ребятами из разных уголков света. Дениска хорошо владеет иностранным, поэтому его с удовольствием приняли. Сейчас учит подростков следить за здоровьем, делать физические упражнения. Не зря несколько лет увлекался бодибилдингом», — сообщила она об успехах мальчика «СтарХиту».