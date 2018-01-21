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Нестандартный сын Елены Яковлевой устроился на работу

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Фото из VK Дениса Шальных
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Денис Шальных будет воспитывать детей.

Нестандартная внешность и поступки Дениса Шальных, сына Елены Яковлевой, долгое время были поводом для пересуд. После того, как парень женился (в июле прошлого года он сыграл свадьбу с Викторией Мельниковой) и бросил учебу в Великобритании, многие недоумевали: как 27-летний мужчина будет содержать семью. Попытки найти работу не увенчивались успехом из-за многочисленных татуировок, и фанаты актрисы опасались, что парень так и останется сидеть на шее у известной мамы. В одном из недавних интервью Елена рассказала, что Денис нашел работу: молодой мужчина будет воспитывать детей.

«Сын устроился в "Школу Росатома" на должность воспитателя. Испытательный срок проходил в лагере в Пензенской области. Одно из главных требований было — знание английского языка, как-никак придется общаться с ребятами из разных уголков света. Дениска хорошо владеет иностранным, поэтому его с удовольствием приняли. Сейчас учит подростков следить за здоровьем, делать физические упражнения. Не зря несколько лет увлекался бодибилдингом», — сообщила она об успехах мальчика «СтарХиту».

«В компанию сын влился быстро, на одном из вечеров даже танцевал с ребятами, они с ним на одной волне! Ему очень понравилась стажировка. Вскоре отправится работать с детьми в другие города России. Я поддерживаю начинания сына», — добавила гордая мама.

Сам Денис доволен работой и считает ее своим призванием. «Мне приятно проводить время с пользой, при этом получать опыт и положительные эмоции. Когда погружен в любимое дело вместе с единомышленниками, меньше обращаешь внимания на негатив», — уверен он.

Фото: VK

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