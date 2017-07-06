Как стало известно, сын Елены Яковлевой Денис в начале июля тайно женился на своей возлюбленной Виктории Мельниковой

Скромная свадьба прошла в присутствии только самых близких друзей пары. Как рассказал порталу «СтарХит» друг Дениса Владимир, молодожены не стали заморачиваться с костюмами жениха и невесты, а выбрали простые, но стильные наряды.

После официальной регистрации все отправились отмечать событие в один из московских ресторанов. Однако самой Елены, по неизвестным обстоятельствам, в этот день рядом с сыном не было. Она поздравила молодоженов по телефону.

«Она очень рада за ребят. Тетя Лена в хороших отношениях с Викой. Всегда поинтересуется: «Как у вас дела?» или «Чем помочь?» Те отвечают: «Мы молодые, сами справимся!», — сообщил Владимир.

Фото: vk, eastnews