«Икона стиля»: пользователи Сети восхищаются новым фото 53-летней Натальей Ветлицкой

Подписчики Цыпкина восхитились красотой Натальи Ветлицкой и заинтригованы возможным сотрудничеством пары: «Похудела она, похорошела», «Она классная!», «Ооо, как приятно видеть Наталью», «Недавно пересматривала ее первые клипы, выступления. БОГИНЯ! 🔥🔥🔥🔥🔥Чего уж больше то сказать», «Да интересно узнать,чем она сейчас живет!!Женщина на века», «Красавица на все времена ❤️», «Ооо боже,она прекрасна!!!!!», «Наташа Ветлицкая в своё время-это ж от чего замирали сердца и женские, и мужские. мужики думали: как так?! бабы думали: как так?!», «Спасибо, Что показали, давно не видела, она такая же красавица», «Скоро? Неужели? С Ветлицкой? Урррааааа!», «Как вам удалось?не изменилась совсем», «Как ей удалось? не изменилась совсем», «как Наталья согласилась на фото, она ведь ведёт достаточно затворнический образ жизни?!. На камеры ни ни. Икона она несомненно! Красавица, а сейчас тем более!».