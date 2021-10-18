Нерадивый отец: Иван Телегин оказался должен 1 млн рублей алиментов

Евгения Ноур, мать пятилетнего сына Ивана Телегина, так и не может получить от него долги по алиментам.

Как стало известно «СтарХиту», она была вынуждена подать новый иск на алименты, поскольку так и не получила от отца своего ребенка финансовой помощи. Долг уже составил почти 1 миллион рублей.

«В производстве находится иск о взыскании с Телегина в пользу Ноур задолженности в размере 930 тысяч рублей. Речь идет об алиментах за май, июнь и июль 2021 года. Беседа между представителями сторон назначена на 21 октября», — рассказали «СтарХиту» в Никулинском суде.