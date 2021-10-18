Нерадивый отец: Иван Телегин оказался должен 1 млн рублей алиментов
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Фото: @itelegin07
Евгения Ноур, мать пятилетнего сына Ивана Телегина, так и не может получить от него долги по алиментам.
Как стало известно «СтарХиту», она была вынуждена подать новый иск на алименты, поскольку так и не получила от отца своего ребенка финансовой помощи. Долг уже составил почти 1 миллион рублей.
«В производстве находится иск о взыскании с Телегина в пользу Ноур задолженности в размере 930 тысяч рублей. Речь идет об алиментах за май, июнь и июль 2021 года. Беседа между представителями сторон назначена на 21 октября», — рассказали «СтарХиту» в Никулинском суде.
Евгения Ноур признается, что в последний раз Телегин видел сына через некоторое время после рождения и не проявляет никаких отцовских чувств, что очень огорчает ее.
На просьбы помочь деньгами он тоже не отвечает, даже когда мальчик серьезно заболел.
«Просто не отвечает на сообщения, читает и молчит. Какие выплаты должны быть, я не знаю, но надеюсь, что все будет по справедливости», — ранее говорила изданию девушка и отметила, что на помощь ей пришла бывшая жена Телегина Пелагея.
Сам Телегин не так давно снова женился и счастлив в браке, хотя его поклонники считают, что новая возлюбленная увела хоккеиста из семьи.
Фото: Instagram