51-летняя певица Наталья Штурм поделилась откровенной фотографией.

«Жаль, Рубенс не дожил до моей эпохи....», — написала она и сопроводила запись хэштегами «#искусство #art #нежность #непорочность #чистота #нравственность #скромность #virginity».

Популярная певица Наталья Штурм часто радует подписчиков своего блога откровенными фотографиями. Сегодня артистка опубликовала снимок, который, по ее мнению, вполне мог бы слыть образцом высокого искусства.

Кадр, на котором Наталья прикрыла обнаженную грудь, пришелся по вкусу фанатам. «Прекрасные черты», «Если бы дожил, то сразу же и умер от такой красоты», «Какая сладкая», «Натаха , ты секс!!!», «Хэштэги!!! Просто в яблочко!», «Молодец вы!в том что не смотря на вой и хаяние не перестаете нас насыщать положительными эмоциями...спасибо Вам», — пишут они.

Не все поняли юмор артистки. «Рубенсовские дамы насколько известно более пышных форм», «Для Рубенса слишком худая», «Он бы застрелился», «Это не лечится...деменция...маразм», — критикуют они.

Своим обликом, образом жизни и откровенными фотографиями Наталья демонстрирует подписчикам, что даже в элегантном возрасте можно сохранить отличные формы.