Ненакрашенная Анита Цой развеселила подписчиков смешной прической во время карантина
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Анита Цой поделилась с подписчиками забавным видео. Артистка решила развеселить своих поклонников и поднять им настроение своей смешной прической. И ей это удалось. В кадре ненакрашенная Лолита появилась с помытой головой и невероятной укладкой и сама рассмеялась от увиденного.
«Если это случайное видео заставит вас улыбнуться и отвлечься от угрюмых, в наше непростое время, мыслей, то я, друзья мои, буду просто счастлива», — подписала она ролик.
«А правда, весело», «Круто», «Красотка», «О, Анита в шляпе, красота», — посыпались комментарии к ролику Аниты Цой.
Анита Цой, как и все те, кто находится на вынужденной самоизоляции из-за коронавируса, развлекаются дома как могут. С 30 марта в Москве и регионе ужесточили правила соблюдения карантина, запретив всем выходить из дома за исключением крайних случаев.
Отметим, что за сутки в России зафиксировали 302 новых случая заражения Covid-19. За все время в России от инфекции скончались 9 человек, 66 — выздоровели.
Фото и видео: Instagram
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