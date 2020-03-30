Ненакрашенная Анита Цой развеселила подписчиков смешной прической во время карантина

Анита Цой поделилась с подписчиками забавным видео. Артистка решила развеселить своих поклонников и поднять им настроение своей смешной прической. И ей это удалось. В кадре ненакрашенная Лолита появилась с помытой головой и невероятной укладкой и сама рассмеялась от увиденного.

«Если это случайное видео заставит вас улыбнуться и отвлечься от угрюмых, в наше непростое время, мыслей, то я, друзья мои, буду просто счастлива», — подписала она ролик.