Немоляева поделилась воспоминаниями о свиданиях с Гафтом: «Ходили на каток и целовались»

О своих близких отношениях с Валентином Гафтом звезда фильма «Служебный роман» рассказала во время посещения телепередачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. «Мы с ним дружили смолоду. В студенчестве, когда мы были студентами, у меня был такой дом, приходило очень много интересных людей, ребят из училищ театральных, из художественных училищ. И приходил Валя Гафт. Каким образом, кто его привел, как мы с ним познакомились, я не помню», — делится воспоминаниями актриса.

Однажды актеры, будучи еще совсем юными, вдвоем ходили на каток. Как рассказывает Немоляева, в то время парочки посещали каток только ради поцелуев и объятий, и она в шутку спустя время уточнила у Гафта, было ли во время их свидания что-то подобное. «И я его как-то спросила, схулиганила, спросила, когда мы были с ним где-то, на каком-то вечере: "Валя, помнишь, мы с тобой на каток ходили?". Он говорит: "На каток? Помню". Я говорю: "Ты не помнишь, мы с тобой целовались там, на катке, или нет?". Он говорит: "Вот этого не помню". Тогда же все ходили на каток и целовались, обнимались», — рассказывает она в эфире телепередачи.

Светлана Владимировна очень сожалеет о том, что ей из-за проблем со здоровьем не удалось попасть на похороны к своему хорошему другу и партнеру и к Армену Джигарханяну. «Не смогла похоронить Валю Гафта, как и Армена Джигарханяна — моего грандиозного партнера по театру. Я сама болела».

Народный артист РСФСР Валентин Гафт умер в декабре 2020 года. Причиной смерти звезды фильма «Семнадцать мгновений весны» стал инсульт.