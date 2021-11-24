Нелли Кобзон в элегантном total black похвасталась стройной талией на премьере фильма
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Фото: Макс Светский / Passion.ru
Нелли Кобзон вышла на красную дорожку на премьере фильма «Бумеранг», которая прошла сегодня в Москве и приковала к себе внимание гостей.
70-летняя Нелли Михайловна пришла в строгом монохромном образе – элегантном кардигане и классических черных брюках..Светлые волосы вдова музыканта уложила легкими волнами.
Поверх блузы и брюк она накинула элегантное меховое пальто.
Ранее эксперт для Passion.ru раскрыла секрет красоты и молодости Нелли Кобзон. В свои 70 лет у нее гладкая кожа без характерных для возраста провисаний, отсутствуют опущение уголков губ и глаз, второй подбородок и ярко выраженные носогубные складки.
«Нелли Кобзон повезло с генетикой. Такой тип овала лица долго остается четким, но и без косметологических процедур не обошлось. Современная эстетическая медицина располагает целым арсеналом средств, позволяющих вернуть молодость без скальпеля пластического хирурга», — отметила Азиза Шамсова.