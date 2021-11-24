Нелли Кобзон в элегантном total black похвасталась стройной талией на премьере фильма

Поверх блузы и брюк она накинула элегантное меховое пальто.

Ранее эксперт для Passion.ru раскрыла секрет красоты и молодости Нелли Кобзон. В свои 70 лет у нее гладкая кожа без характерных для возраста провисаний, отсутствуют опущение уголков губ и глаз, второй подбородок и ярко выраженные носогубные складки.

«Нелли Кобзон повезло с генетикой. Такой тип овала лица долго остается четким, но и без косметологических процедур не обошлось. Современная эстетическая медицина располагает целым арсеналом средств, позволяющих вернуть молодость без скальпеля пластического хирурга», — отметила Азиза Шамсова.