«Некоторые язык сломают»: Пугачева потренировала дикцию дочери именами гавайских богов
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Фото: East News Russia
Один из семейных ужинов обернулся для близнецов Лизы и Гарри Галкиных неожиданной проверкой дикции. Звездные родители Алла Пугачева и Максим Галкин решили похвастаться перед подписчиками умением детей произносить трудновыговариваемые названия географических объектов. В том числе — американского природного парка Папаханаумокуакеа, расположенного на Гавайях. Его название состоит из имен двух местных божеств.
Лизе слово далось без труда. 8-летняя девочка умилиа и родителей, и их подписчиков в соцсетях предупреждением, что с этим названием «некоторе язык сломают».
Подписчики звездной пары восхитились эрудированностью детей, а заодно отметили крайне живую, эмоциональную мимику Лизы.
Недавно близнецы отметили восьмой день рождения. При этом дети, которых ришли с утра поздравлять звездные родители, сами приготовили сюрпризы для Аллы и Максима. В том числе Лиза и Гарри выступили перед ним с забавным творческим номером.
Фото и видео: @maxgalkinru/Instagram; East News