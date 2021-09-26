«Некоторые язык сломают»: Пугачева потренировала дикцию дочери именами гавайских богов

Один из семейных ужинов обернулся для близнецов Лизы и Гарри Галкиных неожиданной проверкой дикции. Звездные родители Алла Пугачева и Максим Галкин решили похвастаться перед подписчиками умением детей произносить трудновыговариваемые названия географических объектов. В том числе — американского природного парка Папаханаумокуакеа, расположенного на Гавайях. Его название состоит из имен двух местных божеств.

Лизе слово далось без труда. 8-летняя девочка умилиа и родителей, и их подписчиков в соцсетях предупреждением, что с этим названием «некоторе язык сломают».