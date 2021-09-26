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«Некоторые язык сломают»: Пугачева потренировала дикцию дочери именами гавайских богов

Максим Галкин поделился очередным роликом о буднях детей от Аллы Пугачевой. За ужином со звездной мамой 8-летняя Лиза удивила артистку четким выговариванием труднопроизносимого названия американского национального парка на Гавайских островах. Его название, сложенное из 10 слогов и непривычных сочетаний гласных, объединяет в себе имена божеств местного пантеона. Гарри повторить его правильно не удалось, а вот Лиза вполне справилась.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алла Пугачева

Фото: East News Russia

Один из семейных ужинов обернулся для близнецов Лизы и Гарри Галкиных неожиданной проверкой дикции. Звездные родители Алла Пугачева и Максим Галкин решили похвастаться перед подписчиками умением детей произносить трудновыговариваемые названия географических объектов. В том числе — американского природного парка Папаханаумокуакеа, расположенного на Гавайях. Его название состоит из имен двух местных божеств.

Лизе слово далось без труда. 8-летняя девочка умилиа и родителей, и их подписчиков в соцсетях предупреждением, что с этим названием «некоторе язык сломают».

Подписчики звездной пары восхитились эрудированностью детей, а заодно отметили крайне живую, эмоциональную мимику Лизы.

Недавно близнецы отметили восьмой день рождения. При этом дети, которых ришли с утра поздравлять звездные родители, сами приготовили сюрпризы для Аллы и Максима. В том числе Лиза и Гарри выступили перед ним с забавным творческим номером.

Фото и видео: @maxgalkinru/Instagram; East News