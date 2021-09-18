Выход в свет в 2 года, коляски с шиншиллой, участие в показах и другие факты о детях Пугачевой и Галкина
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Фото: Instagram
Алла Пугачева снова стала матерью, когда ей было 64 года. Суррогатная мама родила ей и ее 37-летнему супругу Максиму Галкину двойняшек, которых назвали Лиза и Гарри. Звзедная пара тщательно оберегала лица наследников от папарацци и впервые общественность увидела их, лишь когда детям исполнилось по 2 года.
В декабре 2015-го они впервые вышли в свет, посетив вместе с родителями вечеринку в честь дня рождения дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории. И с тех пор Алла Пугачева и Максим Галкин стали чаще рассказывать о жизни младшего поколения семьи.
Выяснилось, что дети посещают элитный детский сад, где их учат не только чтению и письму, но и сразу двум иностранным языкам — английскому и французскому. Максим Галкин удивил пользователей роликом, в котором общался с 3-летними наследниками на французском языке. А позднее Лиза поздравила знаменитую маму с днем рождения, спев на языке Дюма и Золя хит «Миллион алых роз».
Максим Галкин рассказывал, что в полтора года любимой игрой малышей были прятки. А еще они обожали танцевать под песни из мультсериала «Барбарики». Эти композиции исполнила одна из авторов песен Аллы Пугачевой певица Любаша.
На первый день рождения одним из самых дорогих подарков стали коляски, обитые мехом шиншиллы. Их преподнес Борис Моисеев. Родители же никогда не стремились делать наследникам подарки, демонстрирующие роскошь. На 3-летие, например, у Лизы и Гарри появилось по велосипеду, а на следующий день рождения сыну достался камуфляжный костюм, а дочери — яркие ролики.
Когда Лизе Галкиной было 4 года, она дебютировала в качестве модели. Девочка вышла в завершение показа Валентина Юдашкина, примерив свадебное платье.
Лиза и Гарри присутствовали на венчании родителей, чем умилили всех собравшихся.
Увлечения наследников Примадонны часто меняются, особенно это касается Лизы. В разное время она увлекалась карате, бальными танцами, шитьем и даже математикой.
Гарри же — поклонник хозяйственных хобби.Однажды Галкин поделился роликом, в котором ребенок сам собирал тепличные помидоры и огурцы, а потом готовил овощной салат. Также мальчика увлекает рыбалка и фотография.
В последние годы Гарри и Лиза подружились со своей тетей — очерью Кристины Орбакайте Клавдией. Девочка всего на год старше близенецов, а потому разделяет увлечения детей.
Гарри и Лиза посещают уроки в Первой Московской гимназии. Годовое обучение обходится звездной паре в 1 млн 600 тысяч рублей. В этом году двойняшки отправились во второй класс.
Фото и видео: @maxgalkinru, @orbakaite_k/Instagram