Выход в свет в 2 года, коляски с шиншиллой, участие в показах и другие факты о детях Пугачевой и Галкина

Алла Пугачева снова стала матерью, когда ей было 64 года. Суррогатная мама родила ей и ее 37-летнему супругу Максиму Галкину двойняшек, которых назвали Лиза и Гарри. Звзедная пара тщательно оберегала лица наследников от папарацци и впервые общественность увидела их, лишь когда детям исполнилось по 2 года.

В декабре 2015-го они впервые вышли в свет, посетив вместе с родителями вечеринку в честь дня рождения дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории. И с тех пор Алла Пугачева и Максим Галкин стали чаще рассказывать о жизни младшего поколения семьи.