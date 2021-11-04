Неизвестный поклонник устроил приятный сюрприз для Лолиты Милявской
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Гастроли Лолиты Милявской завершились сюрпризом – ее номер в отеле оказался украшен шариками и фотографиями и усыпан подарками.
Придя к себе, певица обнаружила торт, микрофон и даже пиньяту.
«Боже мой! Кто же это сделал? С такой любовью!» — воскликнула Лолита, поделившись видео в своем личном блоге.
При этом звезда высказала предположения, от кого может быть такой сюрприз, вероятно, намекнув на своего тайного возлюбленного.
«Что-то будет», - сказала певица.
А вот поклонники и коллеги восхитились щедростью ее воздыхателя.
Стоит отметить, что Милявская пользуется заслуженным успехом — певица прекрасно выглядит после похудения на фоне развода с бывшим возлюбленным, фитнес-тренером Дмитрием Ивановым, а также поменяла имидж и удивляет своих поклонников эксцентричными образами и перевоплощениями. Например, на фестивале «Новая волна» звезда вышла на красную дорожку в шикарном черном платье с дерзким разрезом и собрала множество комплиментов.
Фото: Global Look press