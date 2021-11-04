Неизвестный поклонник устроил приятный сюрприз для Лолиты Милявской

При этом звезда высказала предположения, от кого может быть такой сюрприз, вероятно, намекнув на своего тайного возлюбленного.

«Что-то будет», - сказала певица.

А вот поклонники и коллеги восхитились щедростью ее воздыхателя.

Стоит отметить, что Милявская пользуется заслуженным успехом — певица прекрасно выглядит после похудения на фоне развода с бывшим возлюбленным, фитнес-тренером Дмитрием Ивановым, а также поменяла имидж и удивляет своих поклонников эксцентричными образами и перевоплощениями. Например, на фестивале «Новая волна» звезда вышла на красную дорожку в шикарном черном платье с дерзким разрезом и собрала множество комплиментов.