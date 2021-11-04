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Неизвестный поклонник устроил приятный сюрприз для Лолиты Милявской

Сама певица высказала предположения о личности тайного воздыхателя – судя по всему, это может быть возлюбленный звезды. Поклонники и коллеги восхитились подарками и пожелали артистке приятного отдыха.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Лолита Милявская на пресс-конференции

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Гастроли Лолиты Милявской завершились сюрпризом – ее номер в отеле оказался украшен шариками и фотографиями и усыпан подарками.

Придя к себе, певица обнаружила торт, микрофон и даже пиньяту.

«Боже мой! Кто же это сделал? С такой любовью!» — воскликнула Лолита, поделившись видео в своем личном блоге.

При этом звезда высказала предположения, от кого может быть такой сюрприз, вероятно, намекнув на своего тайного возлюбленного.

«Что-то будет», - сказала певица.

А вот поклонники и коллеги восхитились щедростью ее воздыхателя.

Стоит отметить, что Милявская пользуется заслуженным успехом — певица прекрасно выглядит после похудения на фоне развода с бывшим возлюбленным, фитнес-тренером Дмитрием Ивановым, а также поменяла имидж и удивляет своих поклонников эксцентричными образами и перевоплощениями. Например, на фестивале «Новая волна» звезда вышла на красную дорожку в шикарном черном платье с дерзким разрезом и собрала множество комплиментов.

Фото: Global Look press