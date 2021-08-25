Лолита игриво оголила ноги на красной дорожке «Новой волны»

В целом, выход получился очень удачным – Лолита была похожа на героинь старого голливудского кино. Восхищает тот факт, что певица не только в прошлом году сильно похудела на фоне стрессового развода с последним избранником, фитнес-тренером Дмитрием Ивановым, но и сумела удержать вес, улучшила свою физическую форму, поменяла имидж и стала выглядеть очень свежо и эффектно – в этом уверены все ее поклонники. И действительно, глядя на артистку, сложно с ними не согласиться, ведь дать ей больше 40 с небольшим хвостиком просто невозможно.