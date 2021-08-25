Лолита игриво оголила ноги на красной дорожке «Новой волны»
Для заключительного дня конкурса молодых исполнителей певица выбрала шикарное максимально закрытое и вместе с тем облегающее черное платье в пол с длинными руками, которое выгодно подчеркнуло все ее достоинства.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Passion.ru
Однако не зря сама Лолита называет себя женщиной без комплексов. Пикантность ее лаконичному образу придавал провокационный высокий разрез почти до бедра на юбке, благодаря которому звезда, подобно Анджелине Джоли на "Оскаре 2012" и всем ее последователям, смогла во всей красе продемонстрировать стройные ноги – и 57-летней артистке действительно есть чем гордиться.
Фото: Passion.ru
Стоит отметить, что Лолита очень тщательно продумала все детали look-а: черный монохром она "разбавила" эффектным массивным колье с драгоценными камнями, а светлые туфли-лодочки были поддержаны модным белым маникюром – всего несколько акцентов, и привычная классика заиграла новыми красками. Довершили образ псевдо-небрежная укладка и актуальный макияж в естественных оттенках.
В целом, выход получился очень удачным – Лолита была похожа на героинь старого голливудского кино. Восхищает тот факт, что певица не только в прошлом году сильно похудела на фоне стрессового развода с последним избранником, фитнес-тренером Дмитрием Ивановым, но и сумела удержать вес, улучшила свою физическую форму, поменяла имидж и стала выглядеть очень свежо и эффектно – в этом уверены все ее поклонники. И действительно, глядя на артистку, сложно с ними не согласиться, ведь дать ей больше 40 с небольшим хвостиком просто невозможно.
_Фото и видео: Passion.ru
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