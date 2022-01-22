Неизлечимо больного Леонида Куравлева выписали из клиники

Куравлев был доставлен в больницу 5 января с поражением легких на 25-30 %, но два теста на коронавирус показали отрицательные результаты. Медики сделали артисту срочную операцию, вылечили от вирусно-бактериальной пневмонии, но его состояние оставалось тяжелым.

Звезду фильма «Иван Васильевич меняет профессию» осмотрели врачи-неврологи и присвоили ему паллиативный статус, отправив в хоспис на дальнейшее лечение, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника артист долгое время страдает от неизлечимой болезни и решение перевести его в хоспис означает, что врачи больше не в силах ему помочь.

В Коммунарку советский актер был доставлен из дома престарелых, в котором он находится из-за прогрессирующей деменции.

85-летний Леонид Куравлев является одним из самых популярных российских артистов прошлого века. За успешную творческую карьеру он подарил зрителям великолепную игру в таких легендарных фильмах, как «Афоня», «Вий», «Ищите женщину», «Место встречи изменить нельзя» и многих других.