Недостаточно способная? Алла Духова объяснила, почему дочь Филиппа Киркорова бросила танцы

Они учат иностранные языки, занимаются с преподавателями по школьной программе даже находясь на отдыхе. А вот с танцами у дочери Короля российкой эстрады не заладилось - артист забрал ее из школы TODES, не дав закончить даже начальный курс.

«Филипп пришел как-то на репетицию и спросил: "Алла, скажи, способная дочь моя или нет?". Прошел месяц или два с начала занятий. Снова вопрос: "Эта девочка уже делает что-то лучше?". Я говорю, мол, так нельзя, Алла-Виктория только начала. Но у него такие завышенные требования, что он забрал дочку из студии и решил развивать ее в другом направлении», — объяснила руководитель студии Алла Духова телеведущей Лере Кудрявцевой в рамках программы «Секрет на миллион» на НТВ.