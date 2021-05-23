Недостаточно способная? Алла Духова объяснила, почему дочь Филиппа Киркорова бросила танцы
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Фото: @fkirkorov / Instagram
Дети Филиппа Киркорова - Алла-Виктория и Мартин - растут всесторонне развитыми личностями.
Они учат иностранные языки, занимаются с преподавателями по школьной программе даже находясь на отдыхе. А вот с танцами у дочери Короля российкой эстрады не заладилось - артист забрал ее из школы TODES, не дав закончить даже начальный курс.
«Филипп пришел как-то на репетицию и спросил: "Алла, скажи, способная дочь моя или нет?". Прошел месяц или два с начала занятий. Снова вопрос: "Эта девочка уже делает что-то лучше?". Я говорю, мол, так нельзя, Алла-Виктория только начала. Но у него такие завышенные требования, что он забрал дочку из студии и решил развивать ее в другом направлении», — объяснила руководитель студии Алла Духова телеведущей Лере Кудрявцевой в рамках программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Школа танцев Аллы Духовой - модное в среде знаменитостей заведение. В ней в разное время занимались дети Жасмин, Натальи Чистяковой-Ионовой, Дмитрия Пескова, Натальи Подольской и Владимира Преснякова, Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной, Ани Лорак и других звезд.
Фото: Instagram
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