Кристина Орбакайте, Аркадий Укупник и другие звезды с детьми поздравили Аллу Духову с пятилетием театра

В 2019 году детище Аллы Духовой TODES отмечает пятилетний юбилей. Поздравить ее с этим событием, а также посмотреть спектакль «До встречи в сказке» пришли Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией, Аркадий Укупник с женой Натальей и дочкой Софией, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Нонна Гришаева, Алла Довлатова и ее младшая дочка Александра, дочка певицы Жасмин — Маргарита и дочка Юлии Барановской — Яна, Татьяна Волосожар с двухлетней Анжеликой.
«Спасибо всем нашим друзьям за то, что разделили с нами этот замечательный день и не просто день, а премьеру нашей новой сказки. Приходите к нам снова и снова, наши двери всегда открыты как и наши сердца», — поблагодарила Алла друзей в своем блоге.
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Текст: Роза Ветрова
Фото: пресс-служба