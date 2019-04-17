Кристина Орбакайте, Аркадий Укупник и другие звезды с детьми поздравили Аллу Духову с пятилетием театра

«Спасибо всем нашим друзьям за то, что разделили с нами этот замечательный день и не просто день, а премьеру нашей новой сказки. Приходите к нам снова и снова, наши двери всегда открыты как и наши сердца», — поблагодарила Алла друзей в своем блоге.

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Текст: Роза Ветрова

Фото: пресс-служба