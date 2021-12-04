Недавно родившая подруга Рона из «Гарри Поттера» объявила о четвертой беременности: фото
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Фото: Getty Images
Киновозлюбленная одного из главных героев Поттерианы Рона Уизли готовится стать матерью в четвертый раз! Актриса Джесси Кейв, сыгравшая в фильмах о волшебнике из Хогвартса, Лаванду Браун, опубликовала красноречивые снимки в соцсетях. Судя по ее изменившейся фигуре, ребенок появится на свет уже этой зимой. При этом старший брат будущего малыша родился всего год назад.
«Не могу больше скрывать нового малыша», — подписала снимки артистка. И удостоился поздравлений не только от поклонников, но и других звезд. Ее поздравила певица Софи-Элис Бекстор, а также сыгравший в Поттериане профессора Люпина Дэвид Тьюлис и исполнитель роли Симуса Финнигана Девон Мюррей.
Кстати, на днях Джессика поделилась видео с первыми шагами младшего сына Теннеси. Мальчик начал ходить накануне своего первого дня рождения.
Джесси Кейв уже девятый год состоит замужем за стендап-комиком Альфи Брауном. Через год после свадьбы у них родился сын Донни Кейв Браун, а парой лет позднее — дочь, которую назвали Марго. В 2020-м в семье появился Теннеси. Пол четвертого ребенка звездная пара пока не сообщила.
Кстати, немного ранее о новой беременности объявила и другая звезда Поттерианы. Скарлетт Бирн, сыгравшая студентку Слизерина Пэнси Паркинсон, рассекретила вторую беременность. При этом впервые мамой она стала также в прошлом году, родив супругу близнецов.
Фото и видео: @jessiecave/Instagram; Getty Images