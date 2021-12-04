Недавно родившая подруга Рона из «Гарри Поттера» объявила о четвертой беременности: фото

«Не могу больше скрывать нового малыша», — подписала снимки артистка. И удостоился поздравлений не только от поклонников, но и других звезд. Ее поздравила певица Софи-Элис Бекстор, а также сыгравший в Поттериане профессора Люпина Дэвид Тьюлис и исполнитель роли Симуса Финнигана Девон Мюррей.

Кстати, на днях Джессика поделилась видео с первыми шагами младшего сына Теннеси. Мальчик начал ходить накануне своего первого дня рождения.