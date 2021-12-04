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Недавно родившая подруга Рона из «Гарри Поттера» объявила о четвертой беременности: фото

Британская актриса Джессика Кейв, известная по роли подруги Рона Уизли Лаванды Браун в саге о Гарри Поттере, скоро вновь станет мамой. 34-летняя артистка вместе с супругом, комиком Альфи Брауном уже воспитывает дочь и двоих сыновей. При этом младший из них появился на свет в октябре 2020-го. Судя по округлившемуся животу, на снимках, которые опубликовала Джесси, прибавление в семье ожидается уже этой зимой.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Актриса Джессика Кейв, сыгравшая в Поттериане Лаванду Браун, переняла стиль своей героини

Фото: Getty Images

Киновозлюбленная одного из главных героев Поттерианы Рона Уизли готовится стать матерью в четвертый раз! Актриса Джесси Кейв, сыгравшая в фильмах о волшебнике из Хогвартса, Лаванду Браун, опубликовала красноречивые снимки в соцсетях. Судя по ее изменившейся фигуре, ребенок появится на свет уже этой зимой. При этом старший брат будущего малыша родился всего год назад.

«Не могу больше скрывать нового малыша», — подписала снимки артистка. И удостоился поздравлений не только от поклонников, но и других звезд. Ее поздравила певица Софи-Элис Бекстор, а также сыгравший в Поттериане профессора Люпина Дэвид Тьюлис и исполнитель роли Симуса Финнигана Девон Мюррей.

Кстати, на днях Джессика поделилась видео с первыми шагами младшего сына Теннеси. Мальчик начал ходить накануне своего первого дня рождения.

Джесси Кейв уже девятый год состоит замужем за стендап-комиком Альфи Брауном. Через год после свадьбы у них родился сын Донни Кейв Браун, а парой лет позднее — дочь, которую назвали Марго. В 2020-м в семье появился Теннеси. Пол четвертого ребенка звездная пара пока не сообщила.

Кстати, немного ранее о новой беременности объявила и другая звезда Поттерианы. Скарлетт Бирн, сыгравшая студентку Слизерина Пэнси Паркинсон, рассекретила вторую беременность. При этом впервые мамой она стала также в прошлом году, родив супругу близнецов.

Фото и видео: @jessiecave/Instagram; Getty Images

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