Недавно родившая Мерьем Узерли блистала точеной фигурой на открытии ММКФ
Фото: www.instagram.com/meryemuzerlimeryem
Московский кинофестиваль ежегодно принимает звезд мировой величины. В свое время его гостями становились Орнела Мути, Брэд Питт, Квентин Тарантино и другие знаменитости. В этом году одной из первых в Москву прибыла звезда «Великолепного Века» и «Улья» — 38-летняя Мерьем Узерли.
Несмотря на то, что актриса совсем недавно стала мамой во второй раз, она совершил перелет из Берлина в Москву.
Для выхода на красную дорожку Узерли выбрала черное облегающее платье, позволяющее ей пллистать точеной фигурой. Правда, перья, украсившие наряд, скрыли шикарный бюст молодой мамы. В руках актриса держала клатч в цвет платья. Шею и уши звезды украшали крупные серьги и колье.
Фото: www.instagram.com/meryemuzerlimeryem/
Напомним, Мерьем родила вторую дочь от американского бизнесмена, имя и лицо которого скрывает. Она лишь рассказала, что ради нее он переехал из Америки в Германию. Предложение руки и сердца Узерли уже получила, но она хочет шикарную свадьбу с огромным количеством гостей, чего пока не может сделать в условиях разгула ковида.
Мерьем снялась в 19 фильмах и сериалах, но в России она известна прежде вмсего по «Великолепному веку», где исполнила роль первой жены султана Сулеймана Великолепного.
Фото и видео: Instagram Мерьем Узерли, East News
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