Недавно родившая Мерьем Узерли блистала точеной фигурой на открытии ММКФ

Московский кинофестиваль ежегодно принимает звезд мировой величины. В свое время его гостями становились Орнела Мути, Брэд Питт, Квентин Тарантино и другие знаменитости. В этом году одной из первых в Москву прибыла звезда «Великолепного Века» и «Улья» — 38-летняя Мерьем Узерли.

Несмотря на то, что актриса совсем недавно стала мамой во второй раз, она совершил перелет из Берлина в Москву.

Для выхода на красную дорожку Узерли выбрала черное облегающее платье, позволяющее ей пллистать точеной фигурой. Правда, перья, украсившие наряд, скрыли шикарный бюст молодой мамы. В руках актриса держала клатч в цвет платья. Шею и уши звезды украшали крупные серьги и колье.