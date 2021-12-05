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Недавно родившая Елена Голунова отреагировала на слухи о суррогатном материнстве

Звезда «Битвы экстрасенсов» стала матерью в пятый раз в 53 года. Елена Голунова подарила супругу второго общего ребенка — сына Андрея. И так как Елена персона публичная, сразу поползли слухи о том, что малыша она выносила не сама.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Долгое время Елена Голунова скрывала лицо единственной дочери-малышки

Фото: www.instagram.com/golunovaofficial

Елена Голунова вышла замуж два с половиной года назад. В 2020-м у нее с супругом Олегом родилась дочь Милана. В то время ведунье было уже 52 года. Недавно семья отпраздновала первый день рождения дочери. Не успели поклонники молодой мамы перестать поздравлять ее с праздником, как Елена ошарашила новой вестью — у нее с супругом родился сын Андрей.

В интервью «СтарХиту» мать пятерых детей рассказала, что в семье нет нянь и помощников, за маленькими детьми она и муж ухаживают без посторонней помощи.

«Мне повезло, что у меня такой мужчина, на которого можно положиться. К тому же помогает сын Дима. Он всегда может привезти, если что-то надо», — откровенничает Елена Голунова.

На вопрос, хочет ли она еще раз стать мамой, отвечает, что пока ее задача — не перепутать, кого и когда накормить. Но тут же добавляет, что родителями надо становиться в любом возрасте, если есть силы.

Когда известная женщина становится мамой в зрелом возрасте, сразу начинают обсуждать, рожала она сама или нет. Подобные вопросы задают и звезде «Битвы экстрасенсов».

«Люди, которых это интересует, будут всегда. Но пусть они остаются в неведении и завидуют молча», — отреагировала Елена на слухи.

У Голуновой, кроме малышей Миланы и Андрея, есть трое взрослых сыновей: Влад Кадони — участник «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2», а также Лев и Дмитрий.

Напомним, весь 2020 год обсуждали другую пару молодых родителей: Эммануила и Ирину Виторган. Их девочки появились на свет, когда отцу было почти 80 лет, а матери — далеко за 50. Супруги уверяли, что старшую Этель Ирина родила сама, но друзья семьи отмечали, что не видели ее с животом. Когда у артистов родилась Клара, они уже не стали скрывать, что вновь ощутить родительское счастье им помогла суррогатная мать.

Фото и видео: Passion.ru, Instagram

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