Недавно родившая Елена Голунова отреагировала на слухи о суррогатном материнстве

Елена Голунова вышла замуж два с половиной года назад. В 2020-м у нее с супругом Олегом родилась дочь Милана. В то время ведунье было уже 52 года. Недавно семья отпраздновала первый день рождения дочери. Не успели поклонники молодой мамы перестать поздравлять ее с праздником, как Елена ошарашила новой вестью — у нее с супругом родился сын Андрей.

В интервью «СтарХиту» мать пятерых детей рассказала, что в семье нет нянь и помощников, за маленькими детьми она и муж ухаживают без посторонней помощи.

«Мне повезло, что у меня такой мужчина, на которого можно положиться. К тому же помогает сын Дима. Он всегда может привезти, если что-то надо», — откровенничает Елена Голунова.