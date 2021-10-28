Звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова впервые показала дочь
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @golunovaofficial
Елена Голунова наконец познакомила своих поклонников с наследницей — ее дочери Милане исполнился один год, и мать впервые показала ее подписчикам.
«Моя принцесса, мое сокровище, моя любимая доченька, с днем рождения! Сегодня тебе 1 год! Целый год счастья, позитива и познания мира! Здоровья тебе, мое солнышко, счастья и всего самого наилучшего! Твои мама и папа всегда рядом! Братья всегда подставят свои плечи! Живи долго и счастливо!», — трогательно подписала публикацию счастливая мама.
Девочка появилась на свет вскоре после того, как Голунова вышла замуж за своего возлюбленного. О нем женщина отзывается очень тепло, называя подарком судьбы.
«Знаете, есть мужчины, которым природа заложила быть папой. Это талант, внимание. Мне очень повезло, не могу даже это выразить. Я даже наблюдала картину: от бывшего брака у него есть сын, прекрасный молодой человек, его зовут Роман. Папа заботится о нем, помогает финансово, пытается участвовать в его жизни. Мне повезло. Очень жаль, что в свое время его недооценили, я не знаю почему. Я считаю, что его бывшая жена многое потеряла», — ранее признавалась Елена, рассказывая о своем избраннике.
Фото: Instagram