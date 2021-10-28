Звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова впервые показала дочь

Елена Голунова наконец познакомила своих поклонников с наследницей — ее дочери Милане исполнился один год, и мать впервые показала ее подписчикам.

«Моя принцесса, мое сокровище, моя любимая доченька, с днем рождения! Сегодня тебе 1 год! Целый год счастья, позитива и познания мира! Здоровья тебе, мое солнышко, счастья и всего самого наилучшего! Твои мама и папа всегда рядом! Братья всегда подставят свои плечи! Живи долго и счастливо!», — трогательно подписала публикацию счастливая мама.