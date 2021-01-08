«Не женщина, а бомба»: Агата Муцениеце поделилась фото в необычном платье

Агата Муцениеце вновь восхитила поклонников яркой фотосессией, кадр из которой опубликовала в своем Instagram.

Актриса появилась в изысканном темно-синем платье необычного кроя. Лиф платья без рукавов украшают кружева, рукав выполнен из переливающегося материала. Светлые пряди Агаты завиты в легкие волны, образ дополняют крупные золотые серьги.

Под публикацией актриса добавила цитату Уилла Смита о роли плохих и хороших людей в нашей жизни, в которой подписчики согласились в комментариях и поддержали кумира — год у Агаты выдался очень нелегкий.