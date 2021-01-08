«Не женщина, а бомба»: Агата Муцениеце поделилась фото в необычном платье
Фото: www.instagram.com/agataagata/?hl=ru
Агата Муцениеце вновь восхитила поклонников яркой фотосессией, кадр из которой опубликовала в своем Instagram.
Актриса появилась в изысканном темно-синем платье необычного кроя. Лиф платья без рукавов украшают кружева, рукав выполнен из переливающегося материала. Светлые пряди Агаты завиты в легкие волны, образ дополняют крупные золотые серьги.
Под публикацией актриса добавила цитату Уилла Смита о роли плохих и хороших людей в нашей жизни, в которой подписчики согласились в комментариях и поддержали кумира — год у Агаты выдался очень нелегкий.
Поклонники и коллеги, среди которых актриса Дарья Повереннова, похвалили Муцениеце за стойкость и отменное чувство вкуса:
«Да что же ты делаешь, женщина? Великолепная», «Какая девочка красивая», «Невероятно красивая», «Агата, тёмно-синий ваш цвет! Глаз не оторвать».
Некоторые из комментаторов отметили худобу актрисы, и предложили ей съесть тортик, от чего Агата вежливо отказалась.
Фото и видео: Instagram Агаты Муцениеце
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