«Год короны»: Агата Муцениеце в шикарном золотом головном уборе подвела итоги 2020

Агата Муцениеце поделилась кадром из шикарной праздничной фотосессии, в которой она появилась в роскошной золотой короне с лучами, и подвела итоги года. 2020 для нее выдался очень непростым — Агате пришлось пережить измены мужа и тяжелое расставание.

«Ну что, дорогие мои подписчики! Этот год смело можно назвать, годом — короны! С кого-то сорвало корону, на кого-то надели... мы все узнали, что такое быть под короной вируса! Я входила в этот год в абсолютном непонимании, как жить дальше, а выхожу счастливая и благодарная всем событиям, которые происходят сейчас! Как бы там ни было, я рада отпустить тебя, 2020! Спасибо за все! А вам, мои любимые и дорогие, хочется пожелать сегодня настоящего чуда, ну пускай жизнь повернется в нужное направление», — пишет Агата.