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«Не являешься моей поклонницей — отойди»: Алла Пугачева дала жесткий отпор критикам

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Аллы Пугачевой

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Стендап от Пугачевой вызвал бурю эмоций в Сети.

Недавнее появление Примадонны в клипе молодого протеже вызвало массу разговоров. Кто-то сравнивает стилиста Алишера с Филиппом Киркоровым и советует Максиму Галкину насторожиться. Кто-то обсуждает внешность Аллы Борисовны, примерившей на съемках образ рок-звезды. Накануне вечером в своем блоге Пугачева поделилась видеозарисовкой из прошлого, где доет жесткий отпор всем, кто желает обсудить ее и ее творчество. «Не являешься моей поклонницей — отойди», — так начинается выступление звезды в жанре, который позже назовут «стендап».

Подписчики условно разделились на два лагеря. Одни поддерживают звезду и считают ее речи чрезвычайно остроумными, их большинство. Вторые критикуют ее за излишнюю резкость.

«Бесподобна», «Самая мудрая женщина эпохи!!!!», «Я пересмотрела несколько раз.... а потом вернулась и еще пересмотрела))) ну шедевр просто! Апплодирую», «Аха!!! Значит, это были "штучки-дрючки "!!! А я-то все гадала, почему люди, побывавшие на Ваших концертах, объявляли Вас высокомерной грубиянкой. Теперь абсолютно все понятно! А на самом деле, дорогая наша Алла Борисовна, мы Вас очень, очень любим!!! И нет Вам подобной!!!», «Дрючки.. хабалка», «Так Филя у вас нахватался борзости....», «Очевидно, что Алла Борисовна вполне могла бы выступать и в разговорном жанре, если бы не умела петь. Да так базарить и смешить публику может... ну, если и не кто угодно, то практически любой неглупый человек с "хорошо подвешенным" языком», «Когда то мы вас любили, а теперь разлюбили. Алла ну не надо больше», «Это про Инста!!! Толькко 20 лет назад! Как Вы могли знать об этом??? А ни как! Это всегда было! На этом и придумали Инстаграм! Вы легенда», — обсуждают они.

А как нравится вам этот «стендап» от Пугачевой?

Фото и видео: instagram

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