«Не являешься моей поклонницей — отойди»: Алла Пугачева дала жесткий отпор критикам

Подписчики условно разделились на два лагеря. Одни поддерживают звезду и считают ее речи чрезвычайно остроумными, их большинство. Вторые критикуют ее за излишнюю резкость.

«Бесподобна», «Самая мудрая женщина эпохи!!!!», «Я пересмотрела несколько раз.... а потом вернулась и еще пересмотрела))) ну шедевр просто! Апплодирую», «Аха!!! Значит, это были "штучки-дрючки "!!! А я-то все гадала, почему люди, побывавшие на Ваших концертах, объявляли Вас высокомерной грубиянкой. Теперь абсолютно все понятно! А на самом деле, дорогая наша Алла Борисовна, мы Вас очень, очень любим!!! И нет Вам подобной!!!», «Дрючки.. хабалка», «Так Филя у вас нахватался борзости....», «Очевидно, что Алла Борисовна вполне могла бы выступать и в разговорном жанре, если бы не умела петь. Да так базарить и смешить публику может... ну, если и не кто угодно, то практически любой неглупый человек с "хорошо подвешенным" языком», «Когда то мы вас любили, а теперь разлюбили. Алла ну не надо больше», «Это про Инста!!! Толькко 20 лет назад! Как Вы могли знать об этом??? А ни как! Это всегда было! На этом и придумали Инстаграм! Вы легенда», — обсуждают они.

А как нравится вам этот «стендап» от Пугачевой?

Фото и видео: instagram