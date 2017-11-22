Алла Пугачева показала новые успехи русалки-дочери.

Новые записи появляются в блоге Аллы Пугачевой крайне редко, поэтому фанаты Примадонны радуются каждой из них. Тем более — кто как не мама лучше всех может показать успехи и подчеркнуть черты характера своих детей? Сегодня Алла Борисовна опубликовала видеоролик, в котором ее дочь Лиза Галкина демонстрирует свои успехи в танцах на воде.

«Вот это умничка!», «Боже, какая сладость!», «Какая молодчинка, русалочка», «Умничка какая. Это хорошо, что плавать умеет», «Лизок отлично держится на воде. Малышка просто умница у Вас», «Обожаем вашу рыбку! Спасибо за счастье», — пишут впечатленные фолловеры.

А вот с чего все начиналось: