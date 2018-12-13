Не смог смолчать: Влад Топалов встал на защиту недавно родившей Регины Тодоренко

Совсем недавно, 5 декабря, 28-летняя телеведущая Регина Тодоренко родила 33-летнему экс-солисту группы «Smash!!» Владу Топалову малыша. Молодая мама не показывает фотографий с ребенком, как делают это другие, а все, что сообщил отец — это рост и вес: 59 см и 3 килограмма 690 граммов. Поклонники жаждут узнать больше и атакуют молодых родителей вопросами, обижаясь на скрытность. Сегодня мужчина не выдержал.

«Ох.... читаю ваши комментарии и не могу понять, откуда у вас столько злости и ненависти? Откууууудаааа? Вот правда не понимаю. Что же я лично вам сделал, что вы ждете малейшего повода, чтобы продемонстрировать свой интеллект и написать что-то грубое? Если бы я знал, я бы с радостью попробовал бы это исправить. Но, видит Бог, не понимаю. Почему я обязан выкладывать исключительно то, что вы хотите? Конечно, это относится не ко всем! Но я смотрю свою ленту, читаю то, что пишу. И не вижу там ничего оскорбительного в вашу сторону. Почему вы считаете, что имеете право пытаться оскорбить меня или тех, кто мне дорог?», — возмутился молодой отец.

«Скоро. Скоро. Скоро вы ВСЕ, ВСЕ узнаете. Не переживайте. Дайте нам спокойно привыкнуть к графику, к новой жизни. Дайте побыть втроем. В тишине. В радости. В счастье. Не травите мою жену. Она вам ничего не должна. Мы все скажем и покажем ровно тогда, когда НАМ это будет комфортно, а не вам. Ей было бы приятно читать слова радости и поддержки, а не травлю идиотсткую, с требованиями фотографий. Так уж жизнь устроена, простите)))))) мы не больные, чтобы сразу все вываливать в свет, как некоторые. И я был уверен, что именно ВЫ у нас такие, кто нам верит и такие вещи понимает. Мы с вами всегда честны. Но, увы, видимо, в некоторых я все же ошибался. И ладно) я все равно вас люблю и благодарю. С Богом», — написал он в Instagram.