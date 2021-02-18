«Не повторяйте мою ошибку»: Анна Хилькевич честно рассказала про роды

На опубликованном снимке звезда сериалов «Универ. Новая общага» и «СашаТаня» запечатлена вместе с мужем, бизнесменом Артуром Волковым, который пришел навестить жену перед родами.

По словам звезды, первые роды проходили для нее болезненно именно из-за страха и непонимания, чего ждать от волнительного процесса. Однако во второй раз она относилась к происходящему совсем по другому и даже смогла читать книжку и болтать с мужем между схватками.

«Только не повторяйте мою ошибку и не смотрите видео в интернете как проходят роды», — напоследок предостерегла актриса будущих мамочек.

Напомним, что сейчас Хилькевич воспитывает двух дочек, 5-летнюю Арианну и 3-летнюю Марию, вместе с мужем Артуром Волковым. Счастливые отношения супруги поддерживают уже девять лет. Недавно телезвезда рассказала о том, что нужно делать для сохранения хороших взаимоотношений и счастливой семейной жизни.

Это важно знать:

«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности

Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов

Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги

Масштаб во благо: как большой бизнес помогает людям