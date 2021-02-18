«Не повторяйте мою ошибку»: Анна Хилькевич честно рассказала про роды
Фото: Instagram
В своем Instagram-блоге актриса Анна Хилькевич честно рассказала подписчикам о своем отношении к родам. По словам девушки, роды — это особенный сакральный процесс, от которого можно получить исключительно положительные эмоции, если правильно себя настроить.
«Это ни на что непохожее, неповторимое… что-то космическое и безумно духовное. Ни в коем случае нельзя сопротивляться этому процессу, бороться со схватками. Каждую схватку нужно принимать, проживать», — написала актриса под архивной фотографией из родильной палаты.
На опубликованном снимке звезда сериалов «Универ. Новая общага» и «СашаТаня» запечатлена вместе с мужем, бизнесменом Артуром Волковым, который пришел навестить жену перед родами.
По словам звезды, первые роды проходили для нее болезненно именно из-за страха и непонимания, чего ждать от волнительного процесса. Однако во второй раз она относилась к происходящему совсем по другому и даже смогла читать книжку и болтать с мужем между схватками.
«Только не повторяйте мою ошибку и не смотрите видео в интернете как проходят роды», — напоследок предостерегла актриса будущих мамочек.
Напомним, что сейчас Хилькевич воспитывает двух дочек, 5-летнюю Арианну и 3-летнюю Марию, вместе с мужем Артуром Волковым. Счастливые отношения супруги поддерживают уже девять лет. Недавно телезвезда рассказала о том, что нужно делать для сохранения хороших взаимоотношений и счастливой семейной жизни.
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Фото: Instagram
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