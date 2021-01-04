«Не похожа сама на себя»: поклонники не узнали Пугачеву на новогоднем селфи

Примадонна запечатлена на селфи без макияжа, с улыбкой на лице. Она идет по улице в белом пуховике с капюшоном. «С Новым годом!», — подписала 71-летняя певица снимок. Однако подписчики не узнали своего кумира. «А это кто?», — написали они в первом же комментарии. «Пугачева не похожа сама на себя!», — последовал второй комментарий.