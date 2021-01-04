«Не похожа сама на себя»: поклонники не узнали Пугачеву на новогоднем селфи
Фото: instagram.com/alla_orfey
Примадонна запечатлена на селфи без макияжа, с улыбкой на лице. Она идет по улице в белом пуховике с капюшоном. «С Новым годом!», — подписала 71-летняя певица снимок. Однако подписчики не узнали своего кумира. «А это кто?», — написали они в первом же комментарии. «Пугачева не похожа сама на себя!», — последовал второй комментарий.
«С праздником, Алла Борисовна! Желаю всем нам ваших новых песен или хотя бы пусть даже одну. Люблю, скучаю», — поздравил исполнительницу фанат. «Шикарная женщина», — добавил еще один человек. «Похожи с дочкой Кристиной», — написали другие, сравнивая мать с дочерью — певицей Кристиной Орбакайте.
Ранее Алла Пугачева восхитила фанатов честным селфи из бани. Примадонна нечасто радует своих подписчиков новыми фотографиями, поэтому пост сразу привлек к себе внимание.
Несмотря на свой возраст, Пугачева на снимке выглядит свежо и молодо, о чем не преминули напомнить ей подписчики. На фотографии певица позирует только выйдя из бани без макияжа и в халате со специальной шапкой.
Фото: Instagram/@alla_orfey
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