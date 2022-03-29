Не показывает каждый шаг: стало известно, почему «замолчал» Филипп Киркоров и где он сейчас

Филипп Киркоров стал меньше появляться на публике, и Сеть заполонили комментарии: «Куда пропал Киркоров?», «Куда делся наш любимый артист?»

На все эти вопросы в своем новом выпуске новостей на YouTubе рассказала журналист Алена Жигалова, ведущая проекта «Алена, блин!».

«Никуда Киркоров не пропадал. Просто он не публикует по сто селфи в день — вот я такой, вот я здесь, — рассказала она. — Он в душе переживает все события и молчит. Он находится в Москве, не летает на корпоративы в Дубай, да, Григорий Лепс?»

Журналист добавила, что близко общается с поп-королем, но не может за него комментировать ситуацию.

«Филипп готовится к юбилейным концертам в Кремле. В апреле ему исполнится 55 лет. К тому же он снимается в шоу "Маска", к которому все в интернете прицепились. Участники проекта не могут нарушить условия договора, за это предусмотрены огромные штрафы. Да пусть будет это шоу! Пусть будет что-то светлое», — добавила Алена Жигалова.

К слову, Филипп Киркоров, председательствующий в жюри шоу, не скрывает, что в восторге от проекта. Часто в эфире он делится откровениями и с коллегами, и с участниками, и со зрителями. Недавно он заявил, что у него был мимолетный роман с Ладой Дэнс.