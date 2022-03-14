Филипп Киркоров заявил о романе с Ладой Дэнс: «В те годы я был романтичный персонаж»

«Со своей командой я пересматривал свое юбилейное шоу. И в нем выступала Лада Дэнс. У нас с ней был легкий роман, — шокировал студию и коллег Филипп Киркоров. — Она тогда, кажется, была беременная».

На это заявление коллеги Киркорова попросили его определиться: была беременной во время романа с Киркоровым или сразу после него.

«Я те годы был очень романтичным персонажем», — продолжил Киркоров.

«Это называется ветреный», — заметил Тимур Батрутдинов. «Безветренный, — парировал Филипп и обратился к Пчеле. — Я к чему все это говорю... Где ты была в марте 1998 года, практически 24 года назад?..»

Но договорить ему не дали. Члены жюри продолжили выдвигать свои версии, что за артист так интригует зрителей. Регина Тодоренко предположила, что Пчела — это Миа Бойко. Валерия отметила, что тоже слышит голос Лады Дэнс.

О том, кто же это на самом деле, станет известно из следующих выпусков шоу.