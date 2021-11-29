Не по-королевски: какую привычку Кейт Миддлтон так и не смогла понять Елизавета II

Дело в том, что по дому Кейт, которая выросла в обычной семье, помогают только экономка и няня. Герцогиня любит готовить сама, а ее дети проводят на кухне много времени. Как недавно призналась в интервью Кейт, одним из первых слов ее младшего сына Луи стало имя автора кулинарной книги.

А вот для королевы то, что Кейт что-то сама делает на кухне, показалось диким — как и то, что ее дети проводят там много времени.

Ранее стало известно о болезни королевы — она получила растяжение спины, из-за чего не могла присутствовать на некоторых запланированных мероприятиях. Однако она сделала исключение для крестин своих правнуков — сыновей принцессы Евгении и Зары Тиндалл.