Елизавета II после перенесенной травмы вышла в свет ради крестин своих правнуков

В последнее время состояние здоровья 95-летней Елизаветы II вынуждает ее пропускать массу важнейших для нее событий. Так, неделю назад королева не смогла посетить мероприятие в честь Дня памяти павших из-за возникших проблем со спиной. «Королева получила растяжение спины. С большим сожалением она приняла решение о том, что не сможет присутствовать на сегодняшней воскресной службе памяти в Кенотафе», — об этом сообщили ее представители.

На данный момент королева Великобритании чувствует себя уже значительно лучше и даже успела вернуться к своим обязанностям в Букингемском дворце и провела встречу с главой генштаба Вооруженных сил — генералом Ником Картером. Именно поэтому Елизавета II смогла присутствовать на важном для нее самой и ее семьи мероприятии — двойном крещении ее правнуков.

Сыновей принцессы Евгении и Зары Тиндалл — Августа и Лукаса — крестили на церемонии, которая проходила в часовне Всех Святых в Большом Виндзорском парке. Крещение состоялось при участии узкого круга лиц, приближенных к королевской семье.