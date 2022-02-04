Не нужны шикарные платья: Кристина Орбакайте светится натуральной красотой в растянутом худи и легинсах
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @orbakaite_k
Артистка работала все праздники, а сейчас набирается сил для записи песен и выступления на концертах. «Набираюсь впечатлений, эмоций и сил!» — подписала Кристина видео, на котором довольная раскачивается на качелях. «Хорошего отдыха!» — пожелала коллеге Анита Цой.
Орбакайте сменила свои роскошные платья на оверсайз худи и спортивные легинсы, которые подчеркнули ее шикарные длинные ноги. Не стала певица и заморачиваться с прической, а просто собрала волосы в хвост. «Какая вы прекрасная», «Радостно смотреть на вас, Кристина», «Вы супер», «Милашка на позитиве», — восхищаются любимой певицей поклонники в комментариях.
В Колумбии Кристина отдыхает с мужем Михаилом Земцовым. Знакомы они уже 18 лет, а поженились 9 марта 2005 года. В браке у пары родилась дочь Клавдия. Также у артистки есть 30-летний сын Никита от певца Владимира Преснякова и 23-летний Дени от бизнесмена Руслана Байсарова.
Недавно мы писали, как Кристина с мужем отпраздновали его 44-летие в Америке. Подписчики певицы отметили, как дочь похожа на отца. «У Клавдии глаза папины, а улыбка как у бабушки и мамы», «Муж и дочка красивые, без понтов», «Все втроем как единое целое! Очень похожи», «Дочь — копия папы Миши», «И дочка в него, копия, ничего маминого там нет, как некоторые пишут», — писали фолловеры звезды.
Фото: Instagram