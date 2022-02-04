Не нужны шикарные платья: Кристина Орбакайте светится натуральной красотой в растянутом худи и легинсах

В Колумбии Кристина отдыхает с мужем Михаилом Земцовым. Знакомы они уже 18 лет, а поженились 9 марта 2005 года. В браке у пары родилась дочь Клавдия. Также у артистки есть 30-летний сын Никита от певца Владимира Преснякова и 23-летний Дени от бизнесмена Руслана Байсарова.

Недавно мы писали, как Кристина с мужем отпраздновали его 44-летие в Америке. Подписчики певицы отметили, как дочь похожа на отца. «У Клавдии глаза папины, а улыбка как у бабушки и мамы», «Муж и дочка красивые, без понтов», «Все втроем как единое целое! Очень похожи», «Дочь — копия папы Миши», «И дочка в него, копия, ничего маминого там нет, как некоторые пишут», — писали фолловеры звезды.