«Втроем как единое целое!» Дочь Кристины Орбакайте растет копией отца

Кристина и Михаил в браке уже 17 лет. Они познакомились случайно на вечеринке. Пара демонстрирует семейную идиллию. Отметим, что для Кристины брак с Михаилом стал первым официальным союзом, свои предыдущие отношения певица не регистрировала.

В 2012 году у Орбакайте и Земцова родилась дочь Клавдия. Многие поклонники звезды раньше замечали, что дочка очень похожа на маму или даже бабушку, но сейчас заметно, что 9-летняя девочка все больше напоминает своего отца.