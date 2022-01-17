«Втроем как единое целое!» Дочь Кристины Орбакайте растет копией отца
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @orbakaite_k
Кристина и Михаил в браке уже 17 лет. Они познакомились случайно на вечеринке. Пара демонстрирует семейную идиллию. Отметим, что для Кристины брак с Михаилом стал первым официальным союзом, свои предыдущие отношения певица не регистрировала.
В 2012 году у Орбакайте и Земцова родилась дочь Клавдия. Многие поклонники звезды раньше замечали, что дочка очень похожа на маму или даже бабушку, но сейчас заметно, что 9-летняя девочка все больше напоминает своего отца.
«У Клавдии глаза папины, а улыбка как у бабушки и мамы», «Муж и дочка красивые, без понтов», «Все втроем как единое целое! Очень похожи», «Дочь — копия папы Миши», «И дочка в него, копия, ничего маминого там нет, как некоторые пишут», — отмечают в комментариях поклонники певицы.
Напомним, что у Кристины Орбакайте есть два сына от предыдущих отношений. От своего первого возлюбленного Владимира Преснякова Кристина родила сына Никиту, ему уже 30 лет, и он сам счастливо женат на модели Алене Красновой. Второму сыну артистки Дени Байсарову, который родился от чеченского предпринимателя Руслана Байсарова, 23 года.
Старший сын звезды провел каникулы с мамой и ее мужем в Америке. Орбакайте делилась редкими кадрами, на которых Никита Пресняков учил свою младшую сестру Клавдию играть на фортепиано.
Фото: Instagram