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«Втроем как единое целое!» Дочь Кристины Орбакайте растет копией отца

На днях муж певицы Кристины Орбакайте предприниматель Михаил Земцов отметил 44-летие. Вечеринка прошла в кругу друзей в одном из ресторанов Майами. Кристина поделилась кадрами с мужем и 9-летней дочерью в своем инстаграм-аккаунте.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Михаил Земцов, Клавдия, Кристина Орбакайте

Фото: Instagram @orbakaite_k

Кристина и Михаил в браке уже 17 лет. Они познакомились случайно на вечеринке. Пара демонстрирует семейную идиллию. Отметим, что для Кристины брак с Михаилом стал первым официальным союзом, свои предыдущие отношения певица не регистрировала.

В 2012 году у Орбакайте и Земцова родилась дочь Клавдия. Многие поклонники звезды раньше замечали, что дочка очень похожа на маму или даже бабушку, но сейчас заметно, что 9-летняя девочка все больше напоминает своего отца.

«У Клавдии глаза папины, а улыбка как у бабушки и мамы», «Муж и дочка красивые, без понтов», «Все втроем как единое целое! Очень похожи», «Дочь — копия папы Миши», «И дочка в него, копия, ничего маминого там нет, как некоторые пишут», — отмечают в комментариях поклонники певицы.

Напомним, что у Кристины Орбакайте есть два сына от предыдущих отношений. От своего первого возлюбленного Владимира Преснякова Кристина родила сына Никиту, ему уже 30 лет, и он сам счастливо женат на модели Алене Красновой. Второму сыну артистки Дени Байсарову, который родился от чеченского предпринимателя Руслана Байсарова, 23 года.

Старший сын звезды провел каникулы с мамой и ее мужем в Америке. Орбакайте делилась редкими кадрами, на которых Никита Пресняков учил свою младшую сестру Клавдию играть на фортепиано.

Фото: Instagram

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