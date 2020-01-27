Не надо стесняться: певица Lizzo с пышными формами позировала на «Грэмми» в «невидимом» платье
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Фото: EAST NEWS
В США состоялась прошла церемония вручения престижной музыкальной премии «Грэмми — 2020». Экстравагантная 31-летняя певица Lizzo получила сразу три статуэтки, став победителем в номинациях: «Лучшее традиционное R&B-выступление», «Лучший альбом современной городской музыки» и «Лучшее вокальное поп-исполнение».
За вечер эпатажная певица сменила три наряда. Перед церемонией на красной дорожке Lizzo блистала в белом платье с разрезом до бедра и белой же пуховой накидке.
Фото: EAST NEWS
На сцену во время исполнения она поднялась в сверкающем черном платье в пол и с открытыми плечами.
Фото: EAST NEWS
А после получения «Грэмми» позировала с наградами в «невидимом» платье от Versace. Наряд из прозрачной телесной сетки и пришитыми к ней сверкающими нитями не скрыл пышную фигуру Lizzo. Впрочем, певица и не стремится прятать свои объемы. Уже много лет она живет по принципу: не надо стесняться.
Фото: EAST NEWS
Донателла Версаче опубликовала в своем Instagram снимки Lizzo в наряде, и под фотографиями подписчики модельера оставили сотни комментариев.
«Ох уж это платье», «Она выглядит божественно», «Великолепное платье», — похвалили одни. «Ее наряд некрасивый», — раскритиковали другие, многие прости поставили в комментариях смайлик с большим пальцем вниз.
А вам нравится «невидимое» платье Lizzo?
Фото: Instagram, East News
Видео: CSTAR
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