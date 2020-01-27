Не надо стесняться: певица Lizzo с пышными формами позировала на «Грэмми» в «невидимом» платье

А после получения «Грэмми» позировала с наградами в «невидимом» платье от Versace. Наряд из прозрачной телесной сетки и пришитыми к ней сверкающими нитями не скрыл пышную фигуру Lizzo. Впрочем, певица и не стремится прятать свои объемы. Уже много лет она живет по принципу: не надо стесняться.