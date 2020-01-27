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Не надо стесняться: певица Lizzo с пышными формами позировала на «Грэмми» в «невидимом» платье

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Lizzo и три ее статуэтки «Грэмми»

Фото: EAST NEWS

Артистка победила в трех номинациях.

В США состоялась прошла церемония вручения престижной музыкальной премии «Грэмми — 2020». Экстравагантная 31-летняя певица Lizzo получила сразу три статуэтки, став победителем в номинациях: «Лучшее традиционное R&B-выступление», «Лучший альбом современной городской музыки» и «Лучшее вокальное поп-исполнение».

За вечер эпатажная певица сменила три наряда. Перед церемонией на красной дорожке Lizzo блистала в белом платье с разрезом до бедра и белой же пуховой накидке.

Фото: EAST NEWS

На сцену во время исполнения она поднялась в сверкающем черном платье в пол и с открытыми плечами.

Фото: EAST NEWS

А после получения «Грэмми» позировала с наградами в «невидимом» платье от Versace. Наряд из прозрачной телесной сетки и пришитыми к ней сверкающими нитями не скрыл пышную фигуру Lizzo. Впрочем, певица и не стремится прятать свои объемы. Уже много лет она живет по принципу: не надо стесняться.

Фото: EAST NEWS

Донателла Версаче опубликовала в своем Instagram снимки Lizzo в наряде, и под фотографиями подписчики модельера оставили сотни комментариев.

«Ох уж это платье», «Она выглядит божественно», «Великолепное платье», — похвалили одни. «Ее наряд некрасивый», — раскритиковали другие, многие прости поставили в комментариях смайлик с большим пальцем вниз.

А вам нравится «невидимое» платье Lizzo?

Фото: Instagram, East News

Видео: CSTAR

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