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«Не надо панику создавать»: Петросян прокомментировал слухи о своей госпитализации

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Евгений Петросян с сыном

Фото: www.instagram.com/petrosyanevgeny/?hl=ru

Информация о том, что юмориста увезли в больницу с коронавирусом, появилась сегодня днем.

Евгений Петросян ответил на слухи о том, что его сегодня госпитализировали с коронавирусом. Информацию юморист прокомментировал в беседе с ТАСС.

Петросян отметил, что чувствует себя хорошо: «Я себя хорошо чувствую. Я обследуюсь. Не надо панику создавать, дело в том, что все в порядке». О прохождении тестов на коронавирус и его результатах в беседе с журналистами народный артист РСФСР не упомянул.

Сам Петросян очень заботится о своем здоровье, всегда старательно поддерживает форму ради молодой жены — часто посещает спортзал, работает с тренажерами и имеет личного тренера.

А вот Ксения Собчак, которая ранее опровергла информацию о выявлении у себя коронавируса, призналась, что заболела. При этом ее сын также заразился COVID-19 еще летом.

Сегодня также стало известно о заражении коронавирусом Земфиры и актрисы Анны Хилькевич, которая заболела вместе со всей своей семьей. Об этом Анна рассказала в своем Instagram.

Фото и видео: Instagram Евгения Петросяна

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