«Не надо панику создавать»: Петросян прокомментировал слухи о своей госпитализации
Фото: www.instagram.com/petrosyanevgeny/?hl=ru
Евгений Петросян ответил на слухи о том, что его сегодня госпитализировали с коронавирусом. Информацию юморист прокомментировал в беседе с ТАСС.
Петросян отметил, что чувствует себя хорошо: «Я себя хорошо чувствую. Я обследуюсь. Не надо панику создавать, дело в том, что все в порядке». О прохождении тестов на коронавирус и его результатах в беседе с журналистами народный артист РСФСР не упомянул.
Сам Петросян очень заботится о своем здоровье, всегда старательно поддерживает форму ради молодой жены — часто посещает спортзал, работает с тренажерами и имеет личного тренера.
А вот Ксения Собчак, которая ранее опровергла информацию о выявлении у себя коронавируса, призналась, что заболела. При этом ее сын также заразился COVID-19 еще летом.
Сегодня также стало известно о заражении коронавирусом Земфиры и актрисы Анны Хилькевич, которая заболела вместе со всей своей семьей. Об этом Анна рассказала в своем Instagram.
Фото и видео: Instagram Евгения Петросяна
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