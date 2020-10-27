«Не надо панику создавать»: Петросян прокомментировал слухи о своей госпитализации

Евгений Петросян ответил на слухи о том, что его сегодня госпитализировали с коронавирусом. Информацию юморист прокомментировал в беседе с ТАСС.

Петросян отметил, что чувствует себя хорошо: «Я себя хорошо чувствую. Я обследуюсь. Не надо панику создавать, дело в том, что все в порядке». О прохождении тестов на коронавирус и его результатах в беседе с журналистами народный артист РСФСР не упомянул.

Сам Петросян очень заботится о своем здоровье, всегда старательно поддерживает форму ради молодой жены — часто посещает спортзал, работает с тренажерами и имеет личного тренера.