«Не любить его было невозможно»: гражданская жена Олега Яковлева рассказала о плюсах и минусах жизни со звездой
Сегодня — девять дней со дня смерти бывшего солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева. Его гражданская жена и продюсер Александра Куцевол рассказала, каким музыкант был в жизни.
«Мы с Олегом были космически предначертаны друг другу. Я уверена, что в прошлой жизни нас что-то очень близкое связывало. И я всегда считала, что родилась для того, чтобы быть с ним. Хотя люди могут после этой фразы подумать, что я сошла с ума от горя. Знаете, мы были знакомы очень много лет, до меня Олег в свое сердце очень долго никого не впускал. Многие друзья долго сомневались, что между нами что-то получится», — призналась она в интервью «Дни.ру».
«У него был очень сложный характер. Сказывалась бурятско-узбекская кровь плюс он был Скорпионом по знаку зодиака. Он был ершистый, не любил, когда я его называла "заинька", "котик", "рыбка". "Я просто Олег", – отрезал он. На публике казался лапонькой, а дома становился очень жестким, эмоциональным, мог сгоряча обидеть», — поделилась она.
Но, несмотря на все трудности, Саша очень любила Олега. «Не любила бы — убила. А не любить его было невозможно», — подытожила она. По из совместным снимкам отчетливо видно: он тоже ее любил.
Саша не может избавиться от вещей, которые остались после ухода ее любимого. Часть из них она планирует отдать в Музей эстрады, который скоро откроется в Москве, остальные же — носит сама. «У нас был один размер. Он однажды выступал на корпоративе в моих женских джинсах — случайно надел», — вспоминает подруга артиста.
Олега тепло вспоминают и друзья. Коллега по группе, Кирилл Андреев, который тяжео переживает потерю друга, написал сегодня под архивным снимком: «Фото с гастролей, и вот Олежки уже нет».
Приносим соболезнования близким Олега. С его уходом российский шоу-бизнес потерял очень светлого и талантливого исполнителя.
9 дней... Любовь моя, желаю тебе сегодня с легкостью отыскать путь в твой новый мир 🙌🏻 #олегяковлев #9дней
Публикация от Alexandra Kutsevol (@sashakutsevol)
Фото: instagram.com