Александра Куцевол откровенно рассказала об отношениях с Олегом Яковлевым

Сегодня — девять дней со дня смерти бывшего солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева. Его гражданская жена и продюсер Александра Куцевол рассказала, каким музыкант был в жизни.

«Мы с Олегом были космически предначертаны друг другу. Я уверена, что в прошлой жизни нас что-то очень близкое связывало. И я всегда считала, что родилась для того, чтобы быть с ним. Хотя люди могут после этой фразы подумать, что я сошла с ума от горя. Знаете, мы были знакомы очень много лет, до меня Олег в свое сердце очень долго никого не впускал. Многие друзья долго сомневались, что между нами что-то получится», — призналась она в интервью «Дни.ру».

«У него был очень сложный характер. Сказывалась бурятско-узбекская кровь плюс он был Скорпионом по знаку зодиака. Он был ершистый, не любил, когда я его называла "заинька", "котик", "рыбка". "Я просто Олег", – отрезал он. На публике казался лапонькой, а дома становился очень жестким, эмоциональным, мог сгоряча обидеть», — поделилась она.

Но, несмотря на все трудности, Саша очень любила Олега. «Не любила бы — убила. А не любить его было невозможно», — подытожила она. По из совместным снимкам отчетливо видно: он тоже ее любил.