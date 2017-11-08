Назад в 90-е: Spice Girls воссоединятся в полном составе
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Spice Girls снова выйдут на сцену все вместе.
Поп-группа Spice Girls воссоединится в полном составе в 2018 году, сообщает The Sun. По информации источника издания, в планах коллектива несколько проектов, в том числе новый альбом и специальный выпуск телешоу.
Одна из участниц группы Виктория Бэкхем долго отказывалась принимать участие в воссоединении, предпочитая уделять внимание семье и карьере. Она даже запрещала другим участницам исполнять старые песни, чем срывала гастроли Spice Girls. Отмечается, что уговорить Викторию было главной задачей коллектива. Как пишет издание, переговоры между бывшими коллегами велись с лета и держались в строгом секрете.
Фото: eastnews.ru, globallookpress.com