Навка заявила о предвзятом судействе в Пекине: «Мы главные конкуренты, но победит сильнейший»
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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
В Пекине прошли квалификационные выступления команд по фигурному катанию. Фигурист Марк Кондратюк занял почетное третье место в мужской короткой программе. В ритм-танце второе место получили Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а в общей короткой программе вторыми стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Россия показала неплохие результаты, но олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка не согласна с решением жюри. По ее словам, судьи из США несправедливо занизили баллы Мишиной и Галлямову.
«Естественно, судьи из США к россиянам субъективны. Это главные конкуренты в командном соревновании. Американцы будут делать все, чтобы опускать наших фигуристов. Но все равно победит сильнейший», — прокомментировала решение судейского состава фигуристка.
Несмотря на свое недовольство, Татьяна справедливо заметила, что у россиян все же присутствовали некоторые ошибки.
«Расстраивает, что в парном катании и танцах мы уступили первые позиции. К сожалению, у Никиты с Викой была допущена помарка. В соревновании спортивных пар — немного непараллельное вращение. Но тем не менее это достаточно хороший, стабильный результат, чтобы дальше бороться за золотые медали. У нас еще не выступила наша главная надежда — это девочки, на которых все держится», — приводит слова олимпийской чемпионки РБК Спорт.
По результатам первого дня соревнований по количеству баллов лидирует сборная США, второй с небольшим отставанием идет Россия, замыкает тройку лидеров Китай.
Напомним, российские спортсмены заблаговременно прилетели в Пекин, чтобы подготовиться к началу соревнований. Многие олимпийцы остались недовольны условиями гостиниц, в которые их заселили.
Фото: Global Look Press