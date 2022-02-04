Навка заявила о предвзятом судействе в Пекине: «Мы главные конкуренты, но победит сильнейший»

Россия показала неплохие результаты, но олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка не согласна с решением жюри. По ее словам, судьи из США несправедливо занизили баллы Мишиной и Галлямову.

«Естественно, судьи из США к россиянам субъективны. Это главные конкуренты в командном соревновании. Американцы будут делать все, чтобы опускать наших фигуристов. Но все равно победит сильнейший», — прокомментировала решение судейского состава фигуристка.

Несмотря на свое недовольство, Татьяна справедливо заметила, что у россиян все же присутствовали некоторые ошибки.

«Расстраивает, что в парном катании и танцах мы уступили первые позиции. К сожалению, у Никиты с Викой была допущена помарка. В соревновании спортивных пар — немного непараллельное вращение. Но тем не менее это достаточно хороший, стабильный результат, чтобы дальше бороться за золотые медали. У нас еще не выступила наша главная надежда — это девочки, на которых все держится», — приводит слова олимпийской чемпионки РБК Спорт.

По результатам первого дня соревнований по количеству баллов лидирует сборная США, второй с небольшим отставанием идет Россия, замыкает тройку лидеров Китай.

Напомним, российские спортсмены заблаговременно прилетели в Пекин, чтобы подготовиться к началу соревнований. Многие олимпийцы остались недовольны условиями гостиниц, в которые их заселили.