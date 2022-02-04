Российские олимпийцы жалуются на ужасное питание в Пекине: «Хочу пюрешку и оливье!»

Лыжница Юлия Ступак поделилась с фолловерами видео, на котором комментирует внешний вид блюд, предложенных ей пекинскими поварами. «Какой-то супчик необычный, какие-то грибочки», — растерялась россиянка. Девушка пожаловалась фанатам, что она крайне недовольна питанием на Играх и отношением к спортсменам. «Я хочу нормальной еды. Соленья, котлетки, пюрешку… Хочу сырнички на завтрак, обед и ужин. Много свежих овощей, оливьеху, сало на хлебушек бородинский. Хочу борщ», — поделилась в stories Юлия.

Одна из наших спортсменок, Валерия Васнецова, заболела коронавирусом и вынуждена была просидеть пять дней в изоляции. В своем блоге девушка рассказала, как ее кормят, во время карантина. Под фото с контейнерами с непонятной едой девушка подписала: «Этим меня кормят на завтрак, обед и ужин уже пять дней. Я очень сильно похудела и у меня уже торчат кости. Другую еду не дают, про результаты тестов ничего не говорят. Я целый день только сплю, так как у меня нет сил теперь даже встать с кровати, потому что остальную еду есть невозможно. Но сегодня я съела весь жир, который дают вместо мяса, потому что очень голодна. У меня болит желудок, я очень бледная и у меня огромные черные круги под глазами. Я хочу, чтобы все это закончилось. Я плачу каждый день. Я очень сильно устала».