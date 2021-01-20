Навка, Яна Кошкина и другие звезды, которые не побоялись окунуться в прорубь в мороз

Звезды отметили Крещение и поздравили своих поклонников, однако решиться на то, чтобы традиционно нырнуть в прорубь, смогли не все. Нежеланию окунуться способствовали и суровые морозы в России, и пандемия коронавируса, и рекомендации врачей от купания отказаться.

Но среди знаменитостей нашлись и смельчаки. Анастасия Волочкова по традиции окунулась и очистилась перед днем рождения, сегодня ей исполнилось 45 лет.

Не отказалась от купания и Татьяна Навка, опубликовав в Instagram фото в халате.

В сорочке в прорубь окунулась телеведущая Яна Кошкина, сняв этот процесс на видео.