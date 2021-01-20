Навка, Яна Кошкина и другие звезды, которые не побоялись окунуться в прорубь в мороз
Фото: www.instagram.com/volochkova_art/
Звезды отметили Крещение и поздравили своих поклонников, однако решиться на то, чтобы традиционно нырнуть в прорубь, смогли не все. Нежеланию окунуться способствовали и суровые морозы в России, и пандемия коронавируса, и рекомендации врачей от купания отказаться.
Но среди знаменитостей нашлись и смельчаки. Анастасия Волочкова по традиции окунулась и очистилась перед днем рождения, сегодня ей исполнилось 45 лет.
Не отказалась от купания и Татьяна Навка, опубликовав в Instagram фото в халате.
В сорочке в прорубь окунулась телеведущая Яна Кошкина, сняв этот процесс на видео.
Николай Валуев, Никита Джигурда и Константин Кинчев от купания тоже отказываться не стали и смело окунулись в прорубь.
«Всех поздравляю с Крещением! С телесным и духовным закалением!», — написал Джигурда.
Окунулась в прорубь и фигуристка Екатерина Боброва.
«Сотни тысяч людей сегодня окунутся в прорубь с добрыми мыслями и верой в очищение. Я вместе с ними!», — пишет Екатерина, добавляя, что нырять в прорубь традиция не церковная, а народная.
Екатерина Малафеева, жена экс-футболиста сборной России, тоже окунуться не побоялась, поздравила подписчиков и поделилась фотографиями из купели в своем блоге.
Фото и видео: Instagram Екатерина Малафеевой, Екатерины Бобровой, Татьяны Навки, Никиты Джигурды, Анастасии Волочковой
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