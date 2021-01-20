45-летняя Анастасия Волочкова о мужчинах: «Деньги в любви не главное»
Фото: www.instagram.com/volochkova_art/
Анастасия Волочкова, одна из самых известных балерин на российской сцене, отмечает свое 45-летие.
В интервью «Комсомольской правде» она рассказала, что для неё значит возраст, и прокомментировала свой взгляд на отношения и личную жизнь публичных людей.
Своего возраста Анастасия не пугается – для нее это определенный рубеж, к которому она подошла, и на этом этапе жизни ей есть, чем гордиться.
«Осуществилась самая моя заветная мечта – стать балериной. И стать балериной известной, профессиональной. И самая главная задача моей жизни была – остаться добропорядочным человеком, проходя то количество нелегких испытаний, которые выпали на мою долю. Все это количество противостояний, противодействия жесточайшего, настоящей травли у меня получилось пройти с достоинством, с гордо поднятой головой, как бы это ни было тяжело».
Анастасия Волочкова заявила, что в ней часто видят женщину, которая гонится за деньгами. Этим воспользовались многие недоброжелатели, среди которых балерина упомянула и бывшего мужа Игоря Вдовина.
Сама она признаётся, что деньги мало для нее значат:
«Деньги в любви не главное... Для меня в мужчинах важно достоинство, благородство. Не скрою, стройность. Я люблю эстетику во всем. И если говорить о сексуальности, то мужчина с большим животом не может быть априори сексуальным, понимаешь?
Люблю красивых, стройных и подтянутых мужчин. Но главное, чтобы они обладали человеческими качествами», – говорит Анастасия и признается, что могла бы влюбиться даже в грузчика – лишь бы человек был хороший».
Волочкова посетовала, что многих звёзд пытаются судить за их личную жизнь, забывая о профессиональных заслугах. В качестве примера она привела футболиста Артема Дзюбу, который попал в конце года в скандал с интимным видео, и своего бывшего партнёра Николая Цискаридзе, которого пытаются подставить. По мнению Анастасии, все это только потому, что Цискаридзе мог бы стать прекрасным руководителем Большого театра и спасти его от коррупции.
Фото и видео: Instagram Анастасии Волочковой
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