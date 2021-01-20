45-летняя Анастасия Волочкова о мужчинах: «Деньги в любви не главное»

Анастасия Волочкова, одна из самых известных балерин на российской сцене, отмечает свое 45-летие.

В интервью «Комсомольской правде» она рассказала, что для неё значит возраст, и прокомментировала свой взгляд на отношения и личную жизнь публичных людей.

Своего возраста Анастасия не пугается – для нее это определенный рубеж, к которому она подошла, и на этом этапе жизни ей есть, чем гордиться.

«Осуществилась самая моя заветная мечта – стать балериной. И стать балериной известной, профессиональной. И самая главная задача моей жизни была – остаться добропорядочным человеком, проходя то количество нелегких испытаний, которые выпали на мою долю. Все это количество противостояний, противодействия жесточайшего, настоящей травли у меня получилось пройти с достоинством, с гордо поднятой головой, как бы это ни было тяжело».

Анастасия Волочкова заявила, что в ней часто видят женщину, которая гонится за деньгами. Этим воспользовались многие недоброжелатели, среди которых балерина упомянула и бывшего мужа Игоря Вдовина.