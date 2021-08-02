Навка поделилась редким фото с Песковым на пляже в честь годовщины свадьбы

Фигуристка Татьяна Навка и ее супруг, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечают шестую годовщину свадьбу. Они поженились в Сочи 1 августа 2015 года — за три недели до того, как их общей дочери Надежде исполнился один год.

Сейчас же олимпийская чемпионка решила поздравить супруга через соцсети. В честь празднования чугунной свадьбы Татьяна Навка поделилась редким фото с Дмитрием Песковым на пляже.