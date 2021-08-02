Навка поделилась редким фото с Песковым на пляже в честь годовщины свадьбы
Фигуристка Татьяна Навка и ее супруг, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечают шестую годовщину свадьбу. Они поженились в Сочи 1 августа 2015 года — за три недели до того, как их общей дочери Надежде исполнился один год.
Сейчас же олимпийская чемпионка решила поздравить супруга через соцсети. В честь празднования чугунной свадьбы Татьяна Навка поделилась редким фото с Дмитрием Песковым на пляже.
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Фото: Global Look Press
Снимок был сделан в один из дней свадебного торжества. Наряды молодоженов были уже менее формальными, чем в первый день.
«С нашим днём нашу семью!! Пусть будет так всегда! Спасибо, что благодаря тому, что твоя крепкая рука всегда держит мою, улыбка не сходит с моего лица!», — подписала фото Татьяна Навка.
Напомним, что Татьяна Навка и Дмитрий Песков начали встречаться в 2010 году. Тогда политик еще состоял в официальном браке с Екатериной Солоцинской. В 2012 году Песков развелся с ней, а спустя три года женился на Татьяне Навке.
Фото и видео: Instagram; Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov/Global Look Press
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