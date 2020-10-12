Звезды поздравляют с днем рождения певицу Жасмин

Роскошная Жасмин празднует свой день рождения. Поздравили певицу не только друзья и поклонники, но и многие коллеги.

Очень трогательно певицу поздравил Филипп Киркоров. Он опубликовал в своем микроблоге в Instagram видео поздравление для певицы, добавив в него архивные фотографии.