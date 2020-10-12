Звезды поздравляют с днем рождения певицу Жасмин
Фото: www.instagram.com/jasmin/
Роскошная Жасмин празднует свой день рождения. Поздравили певицу не только друзья и поклонники, но и многие коллеги.
Очень трогательно певицу поздравил Филипп Киркоров. Он опубликовал в своем микроблоге в Instagram видео поздравление для певицы, добавив в него архивные фотографии.
Записью с совместного концерта поделился Александр Буйнов. Музыкант добавил теплые слова в подписи к посту:
«Южным цветком ворвалась ты на сцену. Яркая, обаятельная восточная красавица, любящая мама своих детей, поздравляю тебя с этим прекрасным Днем! Ты легкая, юморная, с тобой легко на сцене, спасибо за то, что ты есть, здоровья, сил душевных, любви и радости!!
P.S. И не забудьте смотреть это видео в горизонтальном положении!»
Официальное поздравление Жасмин получила от хора Турецкого. Кроме того, многие коллеги поздравили певицу под ее фотографиями. Среди них –певица Меседа и другие звезды.
Фото и видео: Instagram Жасмин
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