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Звезды поздравляют с днем рождения певицу Жасмин

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Жасмин с сыном

Фото: www.instagram.com/jasmin/

Именинница уже поблагодарила коллег за поздравления.

Роскошная Жасмин празднует свой день рождения. Поздравили певицу не только друзья и поклонники, но и многие коллеги.

Очень трогательно певицу поздравил Филипп Киркоров. Он опубликовал в своем микроблоге в Instagram видео поздравление для певицы, добавив в него архивные фотографии.

Записью с совместного концерта поделился Александр Буйнов. Музыкант добавил теплые слова в подписи к посту:

«Южным цветком ворвалась ты на сцену. Яркая, обаятельная восточная красавица, любящая мама своих детей, поздравляю тебя с этим прекрасным Днем! Ты легкая, юморная, с тобой легко на сцене, спасибо за то, что ты есть, здоровья, сил душевных, любви и радости!!

P.S. И не забудьте смотреть это видео в горизонтальном положении!»

Официальное поздравление Жасмин получила от хора Турецкого. Кроме того, многие коллеги поздравили певицу под ее фотографиями. Среди них –певица Меседа и другие звезды.

Фото и видео: Instagram Жасмин

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