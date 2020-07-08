47-летняя Наташа Королева в купальнике и шубе устроила горячие танцы в стиле TikTok

В погоне за славой в Интернете многие звезды российского шоу-бизнеса принялись снимать видеоролики для TikTok. Особенно в этом преуспела Яна Рудковская и ее команда. Наташа Королева решила не отставать — и сняла сюжет, в котором предстала звездой R&B, надев шубу на купальник и очки с цветными линзами.