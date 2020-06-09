Яна Рудковская «зажгла» с Пухляшом из клипа Little Big: «Мой новый партнер по танцам»
Фото: Instagram Яны Рудковской
Яна Рудковская продолжает радовать поклонников своими самоизоляционными танцами. За последние месяцы вынужденного пребывания дома продюсер с мужем Евгением Плющенко сняли десятки позитивных видео с танцами.
В новом видео Яны появился знаменитый Пухляш Дима Красилов из клипа группы Little Big на песню Uno.
«Женя, спасибо за Диму - нового партнера по танцам! Помните того самого клевого пухляша-танцора из клипа UNO?»? — подписала ролик Яна.
«Групповые занятия будут?», «Что за прекрасный тренер, запакуйте мне одного!», «Шикарно! И как ты прекрасно выглядишь», «Какой пластичный», «Если ваша вечеринка не похожа на это, то даже не думайте меня приглашать», «Пухляш охрененный! Огонь! Ну и ноги у Рудковской, конечно, зачетные, чего уж тут», — написали поклонники Яны и Дмитрия.
Но нашлись и те, кто раскритиковал зажигательные танцы. «Пускай бы он новые движения выучил, одно и тоже всегда», «Да, вы точно не из той оперы», «Нет, верните Женю!», «Красотка, хоть неуклюже, все равно красотка!», — написали под видео.
Ранее 25-летний Дмитрий Красилов записал видео танцев с Полиной Гагариной, Дмитрием Нагиевым и другими знаменитостями.
Фото и видео: Instagram Дмитрия Красилова и Яны Рудковской
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