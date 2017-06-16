Наташа Королева танцует восточные танцы под арабскую музыку

Популярная певица Наташа Королева в очередной раз доказала сегодня: она — весьма горячая штучка! Фанаты не сомневаются: они с Тарзаном — отличная пара , ведь безудержная сексуальность так и рвется наружу у обоих.

«Дуры!!!!? Нет, артистки!!! Вообщем с Иннусиком делимся хорошим настроением!!!», — пояснила артистка, не скрывающая своих фото в купальнике.

Женщины сейчас находятся на отдыхе в Израиле, в отеле David Tower Hotel, что на берегу Средиземного моря. Сопровождают ли мужья из в этой поездке — не сообщается. Как реагируют другие постояльцы на арабскую музыку — доподлинно неизвестно.

Фото: instagram.com