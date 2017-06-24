Певица делится кадрами с отдыха в Израиле

Наташа Королева улетела отдыхать в Израиль. Певица остановилась в Нетании — одном из самых популярных туристических мест, где пляж простирается на несколько километров в длину. Королева поделилась фотографией с пляжа, удивив подписчиков изящной фигурой в темно-синем раздельном купальнике.

Публикация от Наташа Королева (@natellanatella) Июн 24 2017 в 5:57 PDT

Подписчикам знаменитости очень понравилась фотография: «Красавица», «Наташа, еще таких фоток, фигура обалденная», «Русалку выбросило на берег», «Фигура просто шик!!!», «Натали, требуем фото всей шикарной фигуры». Кроме того, некоторые комментаторы предупредили певицу о том, что сейчас в Израиле сезон медуз в самом разгаре.

Напомним, Наташа Королева очень внимательно следит за своей фигурой. Супруг певицы Сергей Глушко контролирует ее питание и подсказывает наиболее эффективные упражнения.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)