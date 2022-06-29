Наташа Королева рассказала о тяжелом недуге и показала изуродованное тело

Пока остальные знаменитости активно замазывают синяки и ссадины, убирают лишние морщины и килограммы, Наташа Королева показывает себя во всей красе. 49-летняя исполнительница, по ее словам, абсолютно не стесняется своего возраста и внешнего вида.

Вот и в этот раз в своем микроблоге она опубликовала «честное фото», откровенно рассказав, что в 23 года «познакомилась» с тяжелой формой аллергии – крапивницей. Она не могла спокойно переносить сезон цветения – ее тело покрывалось страшными красными пятнами, отекало и зудело. В итоге вместо красивого отражения она видела изуродованное тело, которое не добавляло оптимизма.