Безденежье настигло: Наташа Королева не может закончить ремонт в особняке из-за кризиса

Элитную недвижимость в подмосковном поселке Крекшино популярная певица Наташа Королева приобрела, когда ей едва исполнилось 19 лет. И с тех самых пор она никак не может реконструировать особняк. Несколько лет назад она сделала эскиз нового дома, однако строительные работы пришлось отложить сначала из-за пандемии, а затем — из-за нестабильной ситуации в мире и кризиса.

«Обстоятельства притормозили этот процесс. Не до этого. У меня есть человек, он приезжал, смотрел. Но на этом все и закончилось», — процитировал слова певицы портал Prozvezd.

Исполнительница отметила, что она и сама не знает, когда сможет возобновить ремонтные работы. Она уже выбрала бригаду строителей, однако приступить к процессу пока не решается.

Напомним, певица приобрела элитную недвижимость в Крекшино, будучи замужем за исполнителем Игорем Николаевым. После развода дом остался ей и сейчас она там проживает вместе со вторым супругом Сергеем Глушко.