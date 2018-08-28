Наташа Королева рассказала о новом мужчине Ольги Бузовой: «Высокий глазастый темпераментный брюнет»

Несколько дней назад, 26 августа, на канале ТНТ стартовал проект «Замуж за Бузову». Среди первых покинувших «гонку» претендентов оказался Герман Титов. Решение главной героини разочаровало подругу музыканта, популярную певицу Наташу Королеву. В сердцах она заявила, что все происходящее на экране лишь шоу, а своего мужчину Бузова уже выбрала.

«Эх, Оля Оля, такого хлопца недооценила, шо то вы с сестрой не очень то дальновидные оказались!!! Какие могли бы хиты появиться в репертуаре артистки Бузовой от композитора Германа Титова ("Журавли летят в Китай" Стаса Михайлова, "Анатомия" Лолиты Милявской, "Кто сказал тебе" Николая Баскова, "Прости меня" Александра Буйнова)!!! Но видно не судьба!!!(((», — написала она в блоге несколько минут назад.

«Говорила тебе Герман, нечего там ловить! Сердце то героини занято давно другим! Высоким, глазастым темпераментным брюнетом! А остальное это так, ШОУ», — в сердцах высказалась артистка.