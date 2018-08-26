Первые эмоции и сложный выбор: Ольга Бузова отправила домой сразу пятерых претендентов на ее руку и сердце

На канале ТНТ наконец началось шоу Ольги Бузовой, в котором она ищет любовь наподобие «Холостяка». Однако, в отличие от привычной мужской версии проекта, в этом шоу есть особенность — в конце каждого эпизода мужчины могут выбрать, забрать ли им крупную сумму денег и уйти или же остаться бороться за сердце Ольги.

Итак, Ольга познакомилась со всеми свободными мужчинами, которые претендуют на ее руку и сердце. Среди них оказались как бизнесмены, так и представители творческих профессий. Артистка была одета в белое вечернее платье, которое напоминало свадебное. Она не скрывала своего волнения, но держалась максимально естественно и доброжелательно со всеми участниками.